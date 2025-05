Familiares de los 13 trabajadores de la empresa R&R que, presuntamente, estarían secuestrados por un grupo armado que incursionó en el socavón de la compañía minera Poderosa, en la provincia de Pataz, indicaron que sientes solos y piden a las autoridades que actúen de forma rápida.

“Nadie nos respalda. Aquí, los familiares están de miedo. Pataz es tierra de nadie, es horrible y los familiares no quieren andar por la calle, porque saben que los van a identificar y tienen miedo que les pase algo”, indicó uno de los familiares en comunicación con RPP.

Si bien un grupo de familiares decidió acudir a Pataz e indagar por su cuenta lo que había pasado, temen que les pase algo.

“Es la primera vez que vengo a Pataz y es tierra de nadie. Cualquiera puede usar arma de fuego, camina normal como si fuera algo del día a día. Parece una ciudad de Sodoma y Gomorra”, remarcó.

Otras de las dificultades que encontraron es que solo hay una comisaría en el distrito de Pataz y se ubica en el anexo de Vijus.

“En Pataz no hay comisaria, no hay Puesto de Auxilio Rápido. La única comisaría que tiene es en Vijus, después los sectores de Pueblo Nuevo, Zarumilla, no hay comisaría”, puntualizó en RPP.

Identificados

Ocho de los tres raptados ya han sido identificados como: Frank Jesús Monzón Valeriano (24), Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24), César Rospigliosi Arellano (39), Jhon Cristian Facundo Inga (30), Franklin Vicente Facundo Inga (24), Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez y Juan Ñaupari Salva son las identidades de algunos de los secuestrados.

“Lo único que le pido a las autoridades, son seres humanos, hay hijos, madres y hermanos que los esperan en casa y que se pongan la mano en el corazón y actúen. Apoyen la causa, porque se trata de 13 vidas, son 13 familias las que sufren”, sentenció en comunicación con RPP.