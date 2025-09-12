Hay tres detenidos por este caso que afectó a 30 inmuebles y dejó 14 personas heridas.
Dieciocho meses de prisión preventiva es lo que ha solicitado la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de La Libertad contra cuatro personas que estarían implicadas en el atentado del jueves 4 de setiembre en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, que dejó 30 inmuebles afectados y 14 heridos.

El pedido de prisión preventiva es contra Everet Quintero Monasteridos, Nilton Ravello Ramos, Fabrizio Leyton Gutiérrez y Juan valencia, por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños.

Además, a Leyton Gutiérrez también se le imputa por el delito de tenencia de materiales peligrosos.

La fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez solicitó esta medida restrictiva, tras formalizar y continuar la investigación preparatoria por este caso. Producto del atentado se contabilizó 93 personas agraviadas.

