Dieciocho meses de prisión preventiva es lo que ha solicitado la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de La Libertad contra cuatro personas que estarían implicadas en el atentado del jueves 4 de setiembre en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, que dejó 30 inmuebles afectados y 14 heridos.
El pedido de prisión preventiva es contra Everet Quintero Monasteridos, Nilton Ravello Ramos, Fabrizio Leyton Gutiérrez y Juan valencia, por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños.
Además, a Leyton Gutiérrez también se le imputa por el delito de tenencia de materiales peligrosos.
La fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez solicitó esta medida restrictiva, tras formalizar y continuar la investigación preparatoria por este caso. Producto del atentado se contabilizó 93 personas agraviadas.
