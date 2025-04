Geanmarco Quezada Castro manifestó ayer que es probable que en alguna instancia del sistema de justicia se archive la denuncia y revierta el fallo contra el excongresista Daniel Salaverry Villa, quien fue sentenciado a 8 años de prisión tras ser acusado de presuntamente haber incurrido en peculado doloso por apropiarse de recursos destinados a gastos de representación cuando era parlamentario.

“Es un tema que está en investigación y sé que Daniel Salaverry ha apelado a la resolución judicial. No quiero meterme de lleno en este tema, pero espero que esa situación se dilucide de la mejor manera y desde el punto de vista legal. Lamento mucho que, a veces, se tengan que entrometer temas políticos en asuntos que son netamente jurisdiccionales”, cuestionó.

TESIS FISCAL

De acuerdo con el Ministerio Público, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, el excongresista Daniel Salaverry habría presentado documentos que incluían fotografías y registros de actividades que no habría realizado en Trujillo. Estos habrían sido utilizados para justificar gastos y actividades inexistentes, lo que llevó a su acusación constitucional y posterior proceso penal.

En ese entonces, Geanmarco Quezada Castro era el principal asesor del legislador liberteño.

“Las visitas sí se dieron y eso está justificado en el Ministerio Público. En mi caso, un perito contable de la propia Fiscalía hizo un informe indicando que no hay ninguna deuda con el Estado; o sea, no hay nada que devolverle al Estado. Es decir, no hay peculado de ningún tipo”, alegó.

En ese sentido, agregó que en cualquier instancia ese proceso penal “se tendrá que caer”, pues las actividades de representación, según lo reafirmó, se hicieron y está demostrado.

EVALÚA POSTULAR

De otro lado, Geanmarco Quezada anunció que evalúa la posibilidad de postular al cargo de diputado por Fuerza Popular.

“En los últimos años, Fuerza Popular se ha venido organizando de la mejor manera. Acá en La Libertad con una nueva coordinación regional se está trabajando muy bien. Yo estoy a la expectativa y aspiraciones siempre hay. Me he preparado en gestión pública y podría postular al cargo de diputado, si el partido y sus dirigentes así lo creen conveniente”, acotó.