La gobernadora Joana Cabrera no se presentó ayer a la sesión ordinaria de Consejo Regional de La Libertad en donde debía explicar su plan de gobierno y los cambios que realizará en las gerencias, tras la renuncia de César Acuña.

A través del Oficio N° 26-36-2025, dirigida a la presidenta del legislativo, Lorena Carranza, la titular de la Región solicitó que le reprogramen su participación.

“Me permito manifestar que en dicha fecha cuento con actividades oficiales previamente programadas de carácter impostergable, lo cual me imposibilita asistir a la sesión de fecha indicada. Por tal motivo, solicito se me conceda la dispensa de asistencia y se reprograme mi participación para una fecha posterior”, indicó.

El pleno aceptó su solicitud y anunció que la citará para una próxima sesión.