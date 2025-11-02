El último viernes, Joana Cabrera Pimentel juró al cargo de gobernadora regional de La Libertad. En la práctica ya había asumido funciones el 13 de octubre, luego de conocerse la renuncia de César Acuña Peralta; sin embargo, anteayer lo hizo de forma oficial.

VER MÁS: Gobernadora asegura que pondrá mano dura en el Gobierno Regional de La Libertad

Durante su discurso, la galena advirtió que “no me temblará la mano para poner orden” y que su gestión tendrá un “rostro humano”.

POSTURAS

Cabrera, natural de Pisco y médica de profesión, llegó a la Región como vicegobernadora tras el triunfo de Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones de octubre de 2022. A 14 meses para que termine la gestión que inició César Acuña, es la primera mujer que asume la máxima función del GORE desde que se instauró el cargo de gobernador regional.

“[...] El tema de ser mujer no significa nada. Yo lo he dicho en algunas entrevistas: ser mujer no te da ni más ni menos; al contrario, es un compromiso mayor de demostrar mano dura y firmeza”, dijo a este Diario Mónica Sánchez Minchola, vicepresidenta regional en la segunda gestión de José Murgia Zannier (2011-2014).

En su alocución, la ahora gobernadora dijo también que La Libertad está camino a convertirse en la “Capital de la Salud”, pues la gestión de Acuña, aseguró, ha ejecutado más de S/ 800 millones en proyectos.

Para Mónica Sánchez, sin embargo, lo primero que debería hacer Joana Cabrera es rendirle cuentas a la población sobre las funciones que asumió como supervisora del sector salud hace dos años, según Resolución N° 000620-2023-GRLL-GOB, firmada por el mismo César Acuña. “La señora nos debe una respuesta sobre las colas, las faltas de atención y todos los problemas que hay en los establecimientos de salud de la región”, señaló.

La también excandidata a la Región en los comicios de 2022 por Fortaleza Perú agregó que Cabrera debería centrar su gestión en dos ejes estratégicos: seguridad ciudadana y garantizar la neutralidad en las elecciones del otro año. “Si la señora quiere marcar un punto de quiebre, debe buscar resultados, acciones concretas; menos show, menos fotos, menos publicidad con plata de los liberteños. Solo tiene un año para gobernar”, comentó.

Quien también criticó a Cabrera Pimentel fue el exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz. Según el abogado, la gobernadora sigue los lineamientos del aún gerente general del GORE, Martín Namay Valderrama, y del gerente adjunto, Rogger Ruiz Díaz. “Como ella no se ha desvinculado de ellos, que vienen de la pésima gestión de César Acuña, no hay visos de que tome el timón o las riendas de la Región”, señaló.

Quiroz fue más crítico aún y calificó a Cabrera “como una figura decorativa” en el gobierno regional. “Tanto Martín Namay como Rogger Ruiz son alfiles de César Acuña, [...] y la última en la cadena es Joana Cabrera”, agregó.

En esa línea, la exautoridad regional aseveró que a finales de 2026, la gestión apepista de Joana Cabrera terminará como una de las peores en la ejecución de obras.