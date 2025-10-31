Durante su discurso de orden en la ceremonia de posesión de mando celebrada ayer, la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, advirtió que no le “temblará la mano para poner orden” en su administración.

Dijo que impulsará un trabajo basado en la transparencia y por eso mismo no dejará pasar irregularidades de ningún tipo.

De la misma manera, la gobernadora se comprometió a continuar con una gestión que tendrá como centro la persona, enfocado principalmente en los sectores educación y salud, sin descuidar la seguridad ciudadana.

En esa línea, detalló que el GORE ha invertido S/ 100 millones en logística para la Policía Nacional del Perú (PNP). Se han adquirido 180 patrulleros y 200 motocicletas; además, está en etapa de implementación el laboratorio de criminalística.