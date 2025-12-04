Blindadas. El gerente general adjunto del Gobierno Regional La Libertad, Rogger Ruiz, respaldo a las gerentas de Transportes, Mirella Urrelo, y de Salud, Cynthia Quesquén, a pesar de los cuestionamientos que el Consejo Regional realizó a sus gestiones.

Defensa

Mirella Urrelo fue criticada por la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, porque durante su gestión se habría devuelto S/ 4 millones destinados para mantenimiento de carreteras.

Por esto, incluso, la representante del legislativo liberteño pidió que sea retirada del cargo. “Mantengo mi palabra hasta el final y debería ser cambiada, no cumple con la parte técnica que debería. Se lo digo como represente de mi provincia, que tiene las peores vías departamentales”, aseveró.

También anunció que la funcionaria fue citada para responder ante el pleno la próxima sesión ordinaria.

A pesar de las críticas, el gerente Rogger Ruiz aseguró que Urrelo priorizó “la calidad del gasto”. Esto, según dijo, porque el dinero que revirtió al Estado era para realizar solo “mantenimientos rutinarios”; es decir “para echarle agua y pasarle una aplanadora” a la vía.

“Es cierto que se han devuelto recursos, pero son recursos que, lamentablemente, el Ministerio de Transportes hace para hacer mantenimientos rutinarios. Díganme ustedes si en la sierra ese mantenimiento rutinario funciona. No funciona porque cada vez que llueve el agua genera huecos”, indicó.

En torno a la gerenta de Salud, Cynthia Quesquén, a quien el consejero Robert de la Cruz cuestionó hace dos días porque durante su gestión una menor de edad habría fallecido porque no había una ambulancia para trasladarla a un centro especializado, dijo que “la gerente de salud tiene pocas semanas” en el cargo.

“Esperemos que los indicadores que le ha puesto nuestra gobernadora (Joana Cabrera) los pueda cumplir, porque es quien da la confianza y esa confianza tiene que cumplirla con logros y resultados”, afirmó Ruiz.