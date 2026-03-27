El Gobierno Regional de La Libertad recuperó un terreno de aproximadamente una hectárea, valorizado en S/ 2 millones, que ocupaba el regidor del municipio de Trujillo Juan Namoc Medina en el Parque Industrial, luego de que el Poder Judicial de La Libertad ordenara la entrega del predio.

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Terreno

La diligencia de recuperación estuvo encabezada por el abogado de la Procuraduría Pública Regional de La Libertad Nilton Benites Guillén. Él fue el encargado de sacar adelante el proceso de “Reivindicación del Terreno y Accesión de las Construcciones”, que se ganó en primera y segunda instancia en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La medida también contó con la participación de representantes del Juzgado Civil de La Esperanza, la Policía, el procurador regional Pedro Armas Plasencia y el director del Proyecto Parque Industrial de Trujillo, Gerardo Flores.

Los funcionarios, cuando ingresaron al predio, constataron que se encontraba vacío: no tenía puertas, ventanas y en uno de los ambientes sacaron los inodoros, duchas y hasta los techos. Todo esto fue consignado en un acta.

Emblemático

El proceso emblemático sobre reivindicación y accesión seguido contra Juan Namoc data del 2008. Según Registros Públicos, el terreno tiene 9,863.22 metros cuadrados y está inscrito a nombre del Gobierno Regional, en la partida electrónica N° 11014009.

Al finalizar las diligencias, Pedro Armas señaló que recuperar este espacio es una buena noticia para los intereses del Estado y la región La Libertad.

“Cuando asumí la defensa del Gobierno Regional tomé conocimiento de que este era un proceso emblemático, dado su ubicación y valor patrimonial. Actualmente, en dicho terreno se ha construido un aparente preventorio de salud; sin embargo, todo ello pasará a manos del Gobierno Regional de la Libertad”, manifestó.