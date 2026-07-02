El gerente de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, confirmó que hay 21 pacientes hospitalizados por dengue en distintos nosocomios de la región. El funcionario detalló que estas personas “ya se vienen recuperando”, sin embargo, son monitoreadas por especialistas para evitar futuras complicaciones.

VER MÁS| La Libertad: Contraloría alerta que postulante sin título de educación ganó plaza de docente

En cifras

La Libertad no ha registrado muertes por esta enfermedad en lo que va del año. No obstante, los casos continúan incrementando. En declaraciones para RPP Trujillo, Gerardo Florián reveló que en este departamento ya se han confirmado 2,412 personas contagiadas con este mal.

La mayoría de pacientes con dengue se concentran en la provincia de Virú, en donde se han reportado 1,750 casos. Después le siguen Trujillo, con 520 contagios, y Ascope, con 127. Los demás infectados se reportaron en Pacasmayo, Ascope y Gran Chimú.

“Resaltando que este gran aumento de casos en Chao y Virú es porque la gran mayoría de la población guarda su agua en tanques, pero, lamentablemente, muchos de estos recipientes de agua no están tapados”, manifestó.

Gerardo Florián también precisó que para controlar y reducir los casos realizan control larvario casa por casa. Además, ejecutan fumigaciones en zonas en donde detectan incremento de pacientes.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a colaborar y abrirle la puerta a los brigadistas, quienes están identificados con un fotocheck y llevan un chaleco del sector salud.

El gerente agregó que buscan implementar una nueva estrategia para reducir los casos de dengue en la región. El plan consiste en liberar mosquitos Aedes aegypti que llevan la bacteria Wolbachia, que no hace daño a las personas.

“Es un zancudo que tiene una bacteria, pero esta bacteria no ocasiona enfermedad ni en animales, ni en seres humanos, si no infecta directamente al zancudo Aedes aegypti”, dijo.

La implementación de este plan, que ya es usado en algunas zonas de Lima, es coordinada con el Ministerio de Salud (Minsa).

Alerta

En La Libertad también ha generado preocupación la posible llegada del fenómeno El Niño, porque este evento natural podría incrementar las temperaturas, lo que convierte a la región en escenario propicio para que se registren nuevos brotes de dengue.

Por ello, la jefa de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Ana Burga Vega, instó a las municipalidades distritales a implementar trabajos de control de esta enfermedad.

“El control del dengue es un trabajo multisectorial, interinstitucional. El personal de salud no debería estar visitando pacientes para controlar, nuestra función es cuidar a las personas, sin embargo, distribuimos recursos, personal, en ir a controlar un vector cuando es función que deberían asumir los gobiernos locales”, acotó.