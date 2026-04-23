Desde hoy hasta el 3 de mayo, la IV Feria Internacional del Libro de La Libertad 2026 (FIL La Libertad) volverá a poner a la ciudad de Trujillo como centro de la celebración literaria más importante del norte del Perú.

La fiesta de los libros, esta vez, le rinde homenaje a Antenor Orrego, baluarte de la intelectualidad trujillana y nacional, además de haber sido una de las más importantes figuras del emblemático Grupo Norte.

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El presidente de la Cámara del Libro de La Libertad, Alejandro Benavides Roldán, precisó que la feria del libro será inaugurada a las 10 a.m., en la Plazuela El Recreo de Trujillo. Durante once días, la capital liberteña se convertirá en eje fundamental para el desarrollo cultural, educativo y turístico de la región.

Entre los invitados más importantes que tendrá esta edición figura el crítico literario y estudioso Ricardo González Vigil, “quien tendrá una importante disertación sobre nuestro poeta César Vallejo y sus poemas no incluidos en los libros publicados”.

A él se sumará Jorge Coaguila, quien presentará su libro “Entrevistas escogidas a Alfredo Bryce”, el entrañable escritor peruano que falleció en marzo último a los 87 años de edad en Lima.

Otras presencias destacadas son las del poeta y filólogo Gonzalo Espino Relucé, el poeta y gestor cultural Jorge Luis Roncal, así como el escritor limeño Roberto Rosario.

“Mención aparte merecen dos escritores nacidos de La Libertad que han logrado ganarse un sitial en la literatura nacional e incluso fuera de nuestras fronteras. Hablamos de Eduardo González Viaña, natal de Chepén, así como de Danilo Sánchez Lihón, natal de Santiago de Chuco. Ambos estarán presentando lo más reciente de sus obras en la Feria Internacional del Libro de La Libertad”, añadió la organización.