Tres atentados en menos de 10 días sufrió la vivienda de una familia a quien le estarían exigiendo el pago de cupos en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.
MIRA ESTO| Municipalidad de Trujillo solo gastó 49.9% de presupuesto
El último atentado ocurrió la noche del martes, cuando un delincuente llegó hasta la manzana T de la avenida Cahuide y arrojó un explosivo en la puerta del inmueble de tres pisos. Según las primeras informaciones, un hombre llegó caminando hasta el lugar y luego del ataque habría fugado en una motocicleta.
Este es el tercer ataque que sufre el predio. El 20 de diciembre, maleantes detonaron un cartucho de dinamita en la casa y al día siguiente dispararon la fachada.
Las primeras versiones indican que los dueños del inmueble trabajarían en una empresa minera y estarían siendo víctimas de una banda de extorsionadores.
Ante los constantes atentados, los vecinos exigieron a la Policía y a serenazgo del municipio de La Esperanza que intensifiquen el patrullaje en la zona.