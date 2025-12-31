Tres atentados en menos de 10 días sufrió la vivienda de una familia a quien le estarían exigiendo el pago de cupos en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.

El último atentado ocurrió la noche del martes, cuando un delincuente llegó hasta la manzana T de la avenida Cahuide y arrojó un explosivo en la puerta del inmueble de tres pisos. Según las primeras informaciones, un hombre llegó caminando hasta el lugar y luego del ataque habría fugado en una motocicleta.

Este es el tercer ataque que sufre el predio. El 20 de diciembre, maleantes detonaron un cartucho de dinamita en la casa y al día siguiente dispararon la fachada.

Las primeras versiones indican que los dueños del inmueble trabajarían en una empresa minera y estarían siendo víctimas de una banda de extorsionadores.

Ante los constantes atentados, los vecinos exigieron a la Policía y a serenazgo del municipio de La Esperanza que intensifiquen el patrullaje en la zona.