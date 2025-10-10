Otro golpe a la minería ilegal. El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), intervinieron un vehículo en el distrito de Pataz e incautaron material explosivo e insumos químicos valorizados en S/ 273,250.00.

ACCIONES

Este operativo, en el marco del estado de emergencia que rige en esta provincia del ande liberteño se realizó en el Puesto de Control Calquiche, situado en el anexo de Chagual, donde se intervino una camioneta Toyota Hilux de placa de rodaje TAE-928, que era conducido por Neymer Noel Mendoza Martínez. Además, se encontraban cuatro ocupantes más.

Tras el registro de la unidad vehicular, las fuerzas del orden hallaron e incautaron diversos insumos que serían empleados, comúnmente, en actividades de minería ilegal, entre ellos ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potasio e hidróxido de sodio. También de 425 cartuchos de dinamita, 414 detonadores o fulminantes y 165 metros de mecha de seguridad.

Este operativo también contó con la participación de representantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Aduanas.

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional destinada a combatir la minería ilegal, proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por esta actividad ilícita en la provincia de Pataz”, informó el Ministerio de Defensa (Mindef) en un comunicado de prensa.

Cabe mencionar que, el Cupaz viene realizando diversas operaciones en todo Pataz con la finalidad de desarticular organizaciones criminales que se dedican la extracción del mineral en la zona.

“El sector Defensa reafirma su compromiso firme en contribuir a la erradicación de la criminalidad que atentan contra el desarrollo y la tranquilidad de la zona”, detallaron.