Invasores rellenaron con desmonte el cauce de la quebrada San Ildefonso para construir viviendas, lo que impide que se ejecuten obras de prevención para evitar desbordes por lluvias y pone en riesgo a pobladores de la provincia de Trujillo.

Proyecto

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, anunció que este fin de semana visitarán la zona para exhortar a estas personas a retirarse de manera pacífica, ya que esos espacios son de uso restringido y están prohibidas las actividades urbanas, agrícolas e industriales por ser zonas de riesgo no mitigable.

“Esta situación (invasiones) ha generado la desaparición del cauce natural, incrementando el riesgo ante posibles activaciones”, aseguró.

Agregó que para quienes se resistan a dejar el lugar, coordinan con la Procuraduría Regional la ejecución de una medida extrajudicial que permita desalojarlos.

“Vamos a ir a socializar, pero para decirles que vamos a empezar con la limpieza de escombros. De no encontrar el apoyo de la población, hemos coordinado con el procurador (Pedro Armas) el tema de la desocupación a través de una orden extrajudicial”, confirmó.

Las labores de limpieza iniciarían en los próximos días. Según el gerente de Defensa Civil, durante 30 días erradicarán 11 toneladas de desmonte arrojados en más de 200 metros del cauce de la quebrada. En total, son más de 500 metros los que necesitan ser liberados. En todo ese terreno hay, por lo menos, 33 toneladas de escombros acumulados.

Obras

Wilfredo Agustín, asimismo, anunció la activación de un plan de contingencia para prevenir posibles inundaciones por lluvias. Agregó que la estrategia contempla la construcción de una poza de sedimentación de 17,000 metros cúbicos, además de la limpieza y colocación de un rip rap (enrocado) en el sector Mampuesto.​