La IV Feria Internacional del Libro de La Libertad se consolidó como un rotundo éxito tras desarrollarse durante once días en la Plazuela El Recreo, en Trujillo. Este importante evento convirtió a la capital liberteña en un eje fundamental para el desarrollo cultural, educativo y turístico de la región, congregando a miles de visitantes interesados en el mundo de la lectura y las industrias creativas.

En esta edición, la feria reunió a 42 stands y contó con la participación de un promedio de 30 editoriales, generando un espacio clave para la difusión de libros y el fortalecimiento del sector editorial. Jorge Tume, director de la editorial Infolectura, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para dinamizar el acceso a la cultura y fomentar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al libro.

“Una de las mejores oportunidades para involucrar a niños, adolescentes, jóvenes y a toda la familia en la lectura es asistir a este tipo de eventos como la Feria Internacional del Libro de La Libertad, donde encuentran espectáculos, conferencias y libros por doquier, que les permiten engancharse con esta valiosa costumbre de leer”, sostuvo Tume.

Asimismo, el director de Infolectura destacó el compromiso de su organización con la promoción cultural. “Somos un proyecto que, si bien abarca líneas de librería, gestión cultural y editorial, tiene como principal objetivo promover la lectura. No somos un simple negocio de libros, sino una iniciativa cultural que busca difundir y fomentar el hábito lector en toda la comunidad”, aseguró.