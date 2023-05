La inseguridad ciudadana que golpea a la región La Libertad es un factor que afecta directamente en la economía y en la sensibilidad de la mayoría de la población, ya que nos empuja a vivir atemorizados y en alerta, pues nunca se sabe en qué momento el hampa puede incursionar en nuestro entorno y arrancar de nuestras manos lo que tanto esfuerzo y trabajo nos costó obtener.

Sin embargo, el miedo que puede experimentar el ciudadano no ha podido minimizar la capacidad de emprendimiento de muchas personas, que en medio de la crisis termina encontrando una luz y el camino con el que le da la contra a la oscuridad de la delincuencia y al crimen, para crear empleo digno y formal para muchos ciudadanos.





ALENTADOR

Según el presidente del Instituto Economía y Empresa (IEE) y decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, en los primeros cuatro meses de 2023 se constituyeron 2,025 empresas formales en esta parte del país, con un capital de S/83 millones.

“Esto es una evolución muy positiva con respecto al año anterior. Las personas quieren seguir haciendo empresa. Esto sería más si se dieran los factores adecuados, porque actualmente hay dos cosas: primero, la gente dice ‘para qué voy a crear empresa si me van a venir a decir que me quieren chalequear’ y lo segundo, las empresas que ya están operando no amplían el capital. ‘Dicen para qué, si así me hago visible, vienen esos sinvergüenzas (extorsionadores) y me hacen la vida de cuadritos. Para qué voy a invertir más, mejor me quedó así, chiquito nomás”, manifestó Huerta.





SIN TEMOR AL ÉXITO

No obstante, como señalamos líneas arriba, el miedo no menoscaba el ánimo de crecer de algunos empresarios y en los primeros cuatro meses del año, 163 empresas que ya tienen trayectoria en La Libertad registraron aumentos de capital por un monto de S/ 209 millones, lo que también resulta positivo.

“Pero este crecimiento en capital debería ser a un mayor ritmo; claro, si es que hubiera las condiciones de seguridad en el tema delincuencial y también en el empresarial, pues, insisto, hay evidencia de que muchos no aumentan su capital por el temor a la inseguridad ciudadana. Este es un elemento particular en La Libertad, no hay que minimizarlo, es importante”, recalcó.





EMERGENCIA

En ese sentido, Huerta Benites dijo que no es la medida correcta declarar en emergencia la región por el tema de inseguridad ciudadana, pues es una respuesta de corto plazo.

“Una respuesta sostenible se tiene que dar con la reforma del Estado, con una modernización real y efectiva. La experiencia internacional dice que si tú quieres atacar el delito tienes que elevar la posibilidad de ser detectado y eso se hace con tecnología y con capacidad del personal que captura y investiga. Ojo, acá también hay que mencionar a la corrupción, que es otro factor que afecta a la inversión”, acotó el especialista.

TE PUEDE INTERESAR: