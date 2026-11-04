En el marco de una reunión extraordinaria de la Plataforma de Defensa Civil Regional, presidida por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y con la participación especial del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Carlos Castro Vargas, se anunció el inicio de diez nuevas intervenciones en puntos críticos del río Chicama, como parte de las acciones de prevención frente a las intensas precipitaciones previstas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

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Los trabajos de limpieza y descolmatación se desarrollan incluso en turnos nocturnos para acelerar la reducción del riesgo de desbordes y mejorar la capacidad de conducción del cauce. Las primeras labores se iniciaron en cuatro sectores, siendo estos Salinar I, Chiclayo II, canal El Tesoro y otro punto de la cuenca.

En segundo término, se informó que, en lo que va del año, el Gobierno Regional de La Libertad ha ejecutado 52 intervenciones, principalmente en las provincias de Trujillo, Ascope, Virú, Chepén y Sánchez Carrión, en coordinación con la ANA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los gobiernos locales, con el objetivo de proteger a la población y sus medios de vida.

Los demás puntos críticos del río Chicama vienen siendo atendidos por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Ministerio de Vivienda y las municipalidades, mediante un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno.

EMERGENCIA

Durante la reunión, realizada tras la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, se exhortó a los gobiernos locales a intensificar sus acciones de preparación, priorizar la atención de puntos críticos y ejecutar trabajos preventivos aprovechando las herramientas que brinda la normativa vigente.

Asimismo, se dio cuenta de que la región dispone de 31 almacenes adelantados para atender posibles emergencias y tiene identificados 110 espacios que podrían habilitarse como albergues temporales ante un escenario de mayor gravedad.

AGRICULTURA

En tanto, la Gerencia Regional de Agricultura prepara cuatro intervenciones en los siguientes puntos críticos: sector Cartavio 21 (Ascope), sector Tres Vientos (Ascope), Cenizas (Casagrande, Ascope) y Piedra Escrita (Pacasmayo).

Si bien se anunció que sería por Obras por Impuestos, se ha determinado que mejor los trabajos sean de forma directa por la misma instancia. Una vez que inyecten los recursos a la gerencia, está priorizará los contratos para que las labores se hagan en un plazo de 30 días.