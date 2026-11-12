Cuando caminaba por la segunda cuadra de la calle Nicaragua en la urbanización Torres Araujo, Trujillo, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro intervinieron al adolescente de iniciales P. A. R. J. (17), “Chavito”, por estar presuntamente vinculado a un caso de extorsión.

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Por acciones de inteligencia, los detectives tenían información que facinerosos iban a llegar a la zona a tratar de amedrentar a una familia para obligarlos a pagar cupos.

Fue así que al ver la actitud sospechosa de “Chavito” procedieron a intervenir. Al revisar entre sus prendas de vestir se encontró un celular, tres stickers de una banda criminal y un sobre manila que contenía un mensaje amenazante.

Según mencionaron los policías, menores como el intervenido se hacen pasar por integrantes de bandas delictivas, para atemorizar a la población y cometer extorsiones. “Chavito” ya está en manos del Ministerio Público.