El alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, distinguió al embajador de Ucrania en el Perú, Yuriy Yuriyovych Polyukhovych, con la Medalla de la Ciudad y la Resolución de Alcaldía N.° 275-MDEP, en reconocimiento a su visita oficial y al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

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Como parte del acto protocolar, la autoridad edil entregó al diplomático un par de calzado elaborado por fabricantes de El Porvenir, considerado el símbolo más representativo del distrito y reflejo de la calidad, creatividad y tradición de la industria zapatera local.

En la ceremonia también participó el diputado electo Diego Bazán Calderón.Asimismo, el burgomaestre reconoció a Olga Sytnyk, presidenta de la Cámara de Comercio Ucraniano-Peruana, a quien obsequió un elegante par de calzado para dama, elaborado por empresarios del distrito, resaltando la innovación y el diseño de la producción porvenireña.

Durante su intervención, Carranza recordó que El Porvenir es reconocido como la “Capital del Calzado Peruano”, por concentrar una de las industrias más importantes del país.El embajador Yuriy Yuriyovych Polyukhovych agradeció el cálido recibimiento brindado por las autoridades locales y expresó sentirse “como en casa” durante su visita al distrito.

Destacó el esfuerzo de la población por impulsar el desarrollo económico y manifestó su interés en fortalecer los lazos de amistad, así como promover futuros intercambios comerciales, culturales y de cooperación entre Ucrania y el Perú.Por su parte, el alcalde Juan Carranza señaló que El Porvenir alberga alrededor de 4,500 empresas dedicadas a la fabricación de calzado, las cuales trabajan permanentemente para innovar y responder a las tendencias de cada temporada.

Añadió que más de 2,000 pequeños empresarios del distrito comercializan sus productos en el emporio de Paruro, en Lima, desde donde abastecen mercados nacionales e internacionales, exportando calzado a países como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Finalmente, el diputado electo Diego Bazán Calderón resaltó la disposición del embajador ucraniano para promover espacios de cooperación e intercambio comercial y cultural entre ambos países. Asimismo, destacó la presencia de la presidenta de la Cámara de Comercio Ucraniano-Peruana, cuya experiencia y conocimiento contribuirán a consolidar oportunidades de desarrollo para los empresarios del sector calzado.

Con esta visita, la Municipalidad Distrital de El Porvenir reafirma su compromiso de promover la industria del calzado como motor del desarrollo económico local y de fortalecer alianzas internacionales que permitan abrir nuevas oportunidades para los emprendedores y productores del distrito.