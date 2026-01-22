Agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo y representantes de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo allanaron las oficinas de la Municipalidad Distrital de Chicama (Ascope) como parte de las investigaciones por el asesinato del juez de paz de esa jurisdicción, Víctor López de la Cruz, ocurrido el 10 de octubre de 2025.

Allanamiento

José Villazón Crisólogo, gerente municipal de Chicama, confirmó que los representantes de la Policía y el Ministerio Público llegaron con una orden de allanamiento, descerraje e incautación de los bienes de la comuna. Agregó que decomisaron documentación y, además, registraron las oficinas y pertenencias de todos los funcionarios y colaboradores ediles.

“La información recabada está siendo lacrada de cada oficina que se está interviniendo y, luego, se va a proceder con la citación a los funcionarios de cada área para que se abra el lacrado y ellos puedan declarar respecto a la documentación que ellos (Policía y Fiscalía) están por llevar”, aseguró a Exitosa Trujillo.

La comuna, a través de un comunicado, descartó que el alcalde Edilberto Bada sea requerido por este caso. “Este investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público y se sigue contra G.A.L.J., F.R.R.C, D.A.R.U. y P.E.G.V.”, aseveró.

Fuentes de la Policía, en tanto, indicaron que la incautación de documentos municipales es para determinar posibles nexos de trabajadores ediles en el tráfico de terrenos.

Más diligencias

Como parte de las investigaciones, las fuerzas del orden también allanaron cinco viviendas situadas en el centro poblado El Milagro, que le pertenecerían a los presuntos autores intelectuales del asesinato al juez de paz. Además, se intervino una inmobiliaria cuyos propietarios estarían vinculados a ese crimen.