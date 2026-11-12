Con el objetivo de mitigar riesgos y proteger a la población de la región La Libertad frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) intensifica sus acciones de prevención. Como parte de esta estrategia integral, arribaron las estructuras modulares para la instalación de un puente tipo Bailey en el sector Conache, ubicado en el distrito de Laredo, una obra clave para garantizar la conectividad vial y el tránsito seguro en la zona.

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La implementación de esta infraestructura temporal y de alta resistencia actúa como una alternativa vial estratégica. Su propósito fundamental es evitar que las comunidades queden incomunicadas ante eventuales crecidas o emergencias asociadas a precipitaciones pluviales, asegurando el traslado fluido de vehículos particulares, transporte público de pasajeros y el abastecimiento constante de productos hacia los mercados locales.

Asimismo, esta intervención facilita de forma simultánea los trabajos de ampliación y encauzamiento del cauce del río Moche.

QUEBRADAS

De manera complementaria, la ANIN mantiene un despliegue operativo continuo en el proyecto de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, concentrando los recursos en los tramos finales y las últimas actividades pendientes para su pronta culminación.

Estas obras mayores de ingeniería están diseñadas para encauzar flujos y reducir de manera drástica el riesgo de inundaciones y huaicos, protegiendo eficazmente a la población de Trujillo y distritos aledaños.