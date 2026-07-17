El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Jhon Cabrera Carlos, informó que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que autoriza créditos suplementarios para el ejercicio fiscal 2026 presentado por el Ejecutivo, que asciende a S/ 9,596 millones. Este dictamen abarca atender la III Etapa de la megaobra.

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Explicó que los recursos solicitados (S/ 400 millones) servirán para la culminación del saldo de la obra de la presa “Rafael Quevedo Flores” (antes Palo Redondo) y la Tercera Línea del Sifón Virú, componentes de la III Etapa, enmarcados en el contrato de Gobierno a Gobierno, suscrito entre Perú y Canadá.

La presa tiene un avance físico del 70% y concentra al menos US$ 234 millones ya desembolsados en obra y supervisión. Con la culminación de la III Etapa, se obtendrán US$ 2,000 millones en agroexportaciones. Además, se generarán 150 mil puestos de trabajo.