Sicarios asesinaron a balazos a un agricultor en el distrito de San José, en la provincia de Pacasmayo, La Libertad. El crimen ocurrió a las 10 de la noche del último miércoles.

Según la Policía, la víctima, identificada como Esgar Burgos Cerdán (28), manejaba su motocicleta por el sector Santa María cuando fue interceptado por delincuentes.

El joven trabajador bajó de su vehículo e intentó correr para salvarse, pero los maleantes lo alcanzaron y le dispararon en la espalda, lo que originó que caiga en unos sembríos de arroz. En ese lugar lo habrían rematado de un tiro en el rostro.

Burgos era un conocido agricultor de la zona que iba a ser papá: su pareja tenía cinco meses de gestación.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Pacasmayo investigan las causas del asesinato.

En lo que va del año se han registrado cinco homicidios en la región La Libertad. Los otros cuatro crímenes ocurrieron en Virú, Chepén, Roma (Ascope) y Laredo (Trujillo).