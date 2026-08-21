Sicarios asesinaron a balazos a una trabajadora de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Pacanga (Chepén) cuando se dirigía a cumplir con sus funciones en esa comuna. Este nuevo hecho de sangre incrementó a 133 la cifra de homicidios perpetrados en la región La Libertad.

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Ataque

El crimen de Ysela Malca Medina ocurrió la mañana de hoy, jueves, en el sector Quito, cuando conducía su motocicleta por la vía que une al centro poblado de Pacanguilla con la jurisdicción de Pacanga.

Según las primeras informaciones, delincuentes la interceptaron y ella, en su intención de escapar, bajó de su vehículo y empezó a correr. La mujer se habría alejado unos metros, pero fue alcanzada por sus asesinos que le dispararon y luego huyeron.

Por ahora, la Policía habría descartado la hipótesis de un robo, pues los maleantes no se llevaron sus pertenencias ni la motocicleta que conducía, que quedó tirada a unos metros de su cuerpo.

Investigaciones. El jefe de la División Policial de Pacasmayo, coronel PNP Carlos Vásquez Ramírez, reveló que, al parecer, la trabajadora edil habría sido seguida por dos sicarios desde que salió de su casa en Pacanguilla. Los criminales le dispararon dos balazos, uno en la cabeza y otro en el tórax.

Dolor

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ysela Malca exigieron que se atrape y condene a quienes acabaron con la vida de la joven madre de familia, que deja dos menores en la orfandad.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Pacanga mostró sus condolencias por la partida de la servidora edil. “Siempre la recordaremos con cariño y admiración por su dedicación, calidad humana y gran corazón”, posteó en su cuenta de Facebook.

Ysela Malca venía forjándose una carrera en la gestión pública. Ella también laboró, en 2019, en la Municipalidad Provincial de Chepén.