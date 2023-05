El parque Alfonso Rojas Cieza, de la urbanización Mochica, fue intervenido durante el fin de semana último por personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, verificando que estaban realizando un evento deportivo incluyendo un espectáculo musical y la venta de comida y cerveza.

Para este campeonato inter manzanas, se había instalado un escenario artístico, con música en alto volumen, juegos inflables para niños, casetas para el expendio de licor y baños químicos.

Durante la intervención, en fecha previa al Día de la Madre, se observó a grupos de personas con cajas de cerveza alrededor de la losa deportiva y tomando cerveza en botella y en latas, incluso la presencia de gran cantidad de menores.

Una de las personas que aparentemente era parte de los organizadores indicó que tenían autorización para un evento deportivo con el que pensaban obtener fondos para la mejora del parque. Sin embargo, el permiso que decían haber obtenido, que no pudieron mostrar, no incluía otro tipo de actividades no deportivas.

Los parques deportivos son escenarios de recreación pública de libre acceso para las familias y con este tipo de actividades se afecta a los vecinos, indicó un funcionario edil, pidiendo que no se utilicen con la finalidad de expender licor o alterar la tranquilidad y orden público debido al excesivo volumen de la música.

Adelantó que la fiscalización a este tipo de escenarios deportivos públicos va a continuar, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en general.