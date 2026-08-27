Un bus de la empresa Picaflor que partió de Trujillo con destino a Tayabamba, en Pataz, se volcó y quedó al borde de un abismo.

El accidente ocurrió a las 4 de la mañana de ayer en el sector Mamahuaje, en la provincia de Sihuas, Áncash.

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El chofer del vehículo se habría despistado por causas que aún son materia de investigación.

Pasajeros informaron que la unidad estuvo a punto de caer a un precipicio de aproximadamente 200 metros. El vuelco originó solo lesiones en los usuarios de transporte.

Sin embargo, se informó que algunos animales que eran trasladados en la bodega murieron. El equipaje de algunas personas también se estropeó.