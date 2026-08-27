Autoridades, dirigentes de rondas campesinas y representantes de canales de riego y del sector minero se reunieron en el centro poblado de Barro Negro, en Usquil (Otuzco), para mostrar su preocupación ante un posible riesgo de contaminación ambiental y afectación de las fuentes de agua debido a actividades mineras informales en la Laguna San Lorenzo.

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Los participantes acordaron solicitar el retiro, en un plazo de 72 horas, de las labores mineras que se ejecutan en esa zona. Asimismo, pidieron la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente, la Policía, la Defensoría del Pueblo y las gerencias de Ambiente y Energía y Minas.

La convocatoria reunió a representantes de Barro Negro, Pampa Hermosa Alta, El Huabo, Cushcanday, Coina, Quiruvilca, San Benito, Cuyuchugo, Llaray y Agallpampa.