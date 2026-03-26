Agentes del Grupo Terna de la Región Policial La Libertad capturaron a Edgar Blas León (42), prófugo de la justicia incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. El detenido era buscado por el delito de violación sexual a un menor de edad.

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La intervención se realizó en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, tras labores de inteligencia, vigilancia encubierta y búsqueda focalizada que se realizó en esa jurisdicción.

Blas León, por quien se ofrecía una recompensa de 50 mil soles, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para las diligencias de ley.