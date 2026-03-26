Policía lo atrapó en la provincia de Gran Chimú. Detenido era buscado por el delito de violación.
Policía lo atrapó en la provincia de Gran Chimú. Detenido era buscado por el delito de violación.

Agentes del Grupo Terna de la Región Policial La Libertad capturaron a Edgar Blas León (42), prófugo de la justicia incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. El detenido era buscado por el delito de a un menor de edad.

La intervención se realizó en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, tras labores de inteligencia, vigilancia encubierta y búsqueda focalizada que se realizó en esa jurisdicción.

Blas León, por quien se ofrecía una recompensa de 50 mil soles, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para las diligencias de ley.

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