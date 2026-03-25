Segundo Villanueva Villalobos (34) fue sentenciado a cadena perpetua tras ser denunciado por el delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años.

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De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 8 de mayo de 2020, en el caserío de La Capilla, distrito de Sartimbamba, cuando la menor, de iniciales H.C.C., se encontraba sola en su domicilio realizando sus labores escolares mientras seguía sus clases a través de la radio.

VIOLENCIA

El sentenciado irrumpió en el inmueble y blandiendo un machete amenazó a la menor. “Si no te dejas, te mato con mi machete”, le advirtió Segundo Villanueva. Acto seguido perpetró la agresión sexual.

Tras cometer el delito, el condenado intimidó a la víctima para evitar que denunciara lo sucedido y esta vez la amenazó con atentar contra su vida y la de sus familiares.

Por temor, la niña guardó silencio; sin embargo, el hecho se conoció posteriormente, cuando se evidenció un embarazo producto de la agresión.

La titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, Milagritos Santillán Plasencia, sustentó la denuncia contra Segundo Villanueva y tras las evidencias, el Poder Judicial lo condenó a cadena perpetua.