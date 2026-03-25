La calle Los Claveles, en el sector Villa Judicial, en el distrito de La Esperanza, se convirtió la noche del último martes en el escenario de un sangriento ataque criminal que cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herido a otro.

VER MÁS: Trujillo: Hombre se resiste a asalto y le provocan una grave lesión en la cabeza

Al filo de las 10:00 de la noche, las víctimas se encontraban conversando dentro de un auto blanco, presuntamente esperando reunirse con alguien.

Sin embargo, de acuerdo a imágenes de cámaras se seguridad, se ve que otro vehículo de color negro llega hasta la zona y descienden dos hombres.

VIOLENCIA

Se trataba de dos sicarios que sigilosamente se acercaron hasta el auto blanco y abrieron fuego contra los ocupantes. Jhan Carlos Puertas Flores, fue identificado como la víctima mortal del ataque, mientras que el hombre que lo acompañaba resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado a un centro de salud de la localidad donde lucha por su vida.

Cuando la Policía llegó al lugar del ataque encontró 20 casquillos de bala, situación que evidencia la violencia con la que actuaron los sicarios.

Al cierre de esta nota se desconocía el móvil del sangriento ataque. Las investigaciones continúan para dar con los responsables.

Los vecinos exigieron a la Policía mayor patrullaje por el distrito, pues la ola criminal crece cada día más.