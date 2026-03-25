El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Christian Atoche Ruiz (28), quien fue detenido el domingo 22 de marzo por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, cuando presuntamente cobraba cupos a empresas de transporte ubicadas por inmediaciones del óvalo Mochica, en la urbanización del mismo nombre, distrito Trujillo.

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Durante el operativo que terminó con el arresto de Christian Atoche se incautaron dos cartuchos de dinamita, municiones calibre 9 milímetros, dos celulares, stickers extorsivos y un automóvil, evidencias que lo vinculan directamente con actividades de extorsión y amenaza a la seguridad pública.

Fue la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Trujillo la que sustentó el pedido de prisión preventiva contra Christian Atoche y el Poder Judicial lo declaró fundado. En tanto, continúan las pesquisas para dar con el resto de los cómplices de este facineroso.