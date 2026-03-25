Un restaurante ubicado en la cuadra 10 de la calle Sánchez Carrión, en el distrito de Huamachuco, resultó con serios daños en su infraestructura después de que dos balones de gas explotaran al mismo tiempo la tarde del último martes.

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Afortunadamente no se reportaron personas heridas. La explosión fue tan fuerte que hizo salir volando la puerta del local y destruyó mesas, sillas y vidrios de las ventanas. Vecinos creyeron que se trataba de un casó de extorsión.

Sin embargo, los bomberos notaron que se trató de la fuga del gas y al parecer alguien generó la detonación al provocar una chispa.