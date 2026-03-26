Centro de Operaciones de Emergencia Regional confirmó que 34 personas fueron afectadas por precipitaciones.
Centro de Operaciones de Emergencia Regional confirmó que 34 personas fueron afectadas por precipitaciones.

Al menos diez viviendas resultaron inundadas tras una intensa registrada en el anexo andino de Allauca, en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad confirmó que unas 34 personas y 700 metros de vía nacional quedaron afectadas por las precipitaciones.

“Se coordinó con la empresa Consorcio Quiches para acciones de limpieza y rehabilitación de calzada y cunetas de la vía nacional”, precisó el Coer.

Asimismo, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial Pataz llegó al lugar de los hechos para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades para atención de la emergencia con bienes de ayuda humanitaria.

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