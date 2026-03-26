Al menos diez viviendas resultaron inundadas tras una intensa lluvia registrada en el anexo andino de Allauca, en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad confirmó que unas 34 personas y 700 metros de vía nacional quedaron afectadas por las precipitaciones.

“Se coordinó con la empresa Consorcio Quiches para acciones de limpieza y rehabilitación de calzada y cunetas de la vía nacional”, precisó el Coer.

Asimismo, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial Pataz llegó al lugar de los hechos para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades para atención de la emergencia con bienes de ayuda humanitaria.