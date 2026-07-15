La Libertad, principal región aurífera del país, continúa fortaleciendo su cadena logística para atender el creciente movimiento de mineral desde la sierra hacia la costa.

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En este contexto, Scania presentó una nueva configuración de camión diseñada para responder a las exigencias del transporte pesado en corredores mineros como Pataz, Huamachuco, Llacuabamba, Vijuz y Santiago de Chuco.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la región concentró cerca del 26 % de la producción nacional de oro en abril de 2026, lo que incrementa la necesidad de soluciones de transporte con mayor capacidad de carga, menor consumo de combustible y mejores estándares de seguridad para operar en rutas de alta montaña.

La nueva configuración incorpora un motor de mayor eficiencia que reduce el consumo de combustible desde un 6 %, además de sistemas de frenado reforzados y capacidad para movilizar hasta 60 toneladas, características orientadas a optimizar la rentabilidad de las operaciones de transporte de mineral y carga general.

Especialistas del sector señalan que la eficiencia logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de la minería, debido a que el transporte representa uno de los principales costos operativos en las rutas que conectan los centros de producción con los puertos y plantas de procesamiento.

Como parte de esta iniciativa, desde hoy al 18 de julio se realizará una exhibición técnica en Huamachuco, donde transportistas y empresas del sector podrán conocer las nuevas soluciones para operaciones de transporte en zonas de alta exigencia.