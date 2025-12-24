El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Efraín Bueno, y el congresista liberteño Enrique Alva se reunieron en Lima con el presidente de la República, José Jerí, para coordinar la instalación de una mesa de trabajo que permita solucionar de manera definitiva el problema de la erosión costera que afecta a las playas de la provincia.

En la cita, en la que también participó el equipo técnico del mandatario, acordaron impulsar las reuniones en donde también participarán miembros de la sociedad civil organizada y especialistas. Además, las autoridades se comprometieron a evaluar la posible declaratoria de emergencia de los balnearios de Trujillo, “para que se hagan trabajos de enrocado lo más pronto posible” en las playas de Moche, Víctor Larco y Huanchaco.

Asimismo, el congresista Enrique Alva dijo que pedirán que se implemente un decreto de urgencia que permita realizar trabajos de dragado en la zona costera de la provincia.