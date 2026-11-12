La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 17 gerentes, subgerentes y servidores del Gobierno Regional de La Libertad, por su participación en la contratación irregular de 397 profesionales, durante el año 2024, que ocasionaron el uso indebido de S/ 12.9 millones de recursos presupuestales.

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Como resultado del Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 065-2026-2-5342-AC también se detectó un perjuicio económico de S/ 310 062 debido a pagos en exceso a 50 profesionales contratados, cuyos montos oscilaron entre S/ 145.33 y S/ 28 885. De este total, 37 profesionales devolvieron los importes recibidos en exceso, por lo que aún queda pendiente recuperar S/ 167 919.

La Contraloría determinó que el GORE realizó modificaciones y certificaciones presupuestales que permitieron utilizar indebidamente recursos del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, pese a que la normativa restringe el uso de estas fuentes de financiamiento para el pago de remuneraciones.

Los recursos del Foncor, así como del Canon y Sobrecanon, están destinados al financiamiento o cofinanciamiento de inversiones de impacto regional que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos, así como al desarrollo de proyectos productivos y de investigación orientados a la innovación tecnológica y la competitividad.

La contratación de los 397 profesionales se realizó sin concurso público de méritos y sin que las plazas estuvieran presupuestadas o contempladas en el Cuadro para Asignación de Personal del GORE. Además, los contratos se suscribieron sin que los datos del personal fueran registrados en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, requisito indispensable para la contratación de personal y el pago de planillas.

Cabe precisar que los profesionales contratados prestaron servicios en distintas áreas encargadas de formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura (Unidad Formuladora, Subgerencia de Obras y Supervisión y Subgerencia de Estudios Definitivos) y de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada (Unidad Formuladora adscrita).

En total, participaron en 39 proyectos destinados al mejoramiento de servicios educativos, de salud y culturales. Entre ellos figuran tres obras de gran envergadura presupuestal cuyos contratos fueron resueltos debido a reiterados incumplimientos contractuales y problemas durante su ejecución, relacionados con deficiencias en los expedientes técnicos. Se trata de la construcción del corredor vial Trujillo-Huanchaco, el nuevo hospital de Otuzco y la nueva sede institucional del GORE.