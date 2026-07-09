El Proyecto Especial Chavimochic (PECh) recepcionó las obras de arte hidráulicas conformadas por siete canoas y una estructura de ingreso en el Canal Madre.

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La inversión superó los S/ 7 millones y los trabajos fueron ejecutados en un plazo de 150 días calendario.

Estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas orientadas a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica frente a lluvias intensas, activación de quebradas y posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño.

El supervisor de obra del Consorcio Diamante, Juan Jiménez Carrasco, destacó la complejidad técnica del proyecto. “Al tratarse de obras prefabricadas, las vigas fueron moldeadas al pie del canal e izadas mediante grúas con capacidad de hasta 250 toneladas”, comentó.