Al parecer, el sueño de que la provincia de Trujillo cuente con un nuevo Hospital Regional Docente se ha quedado en eso: un sueño del que las autoridades no pueden sacudirse.

Ocurre que ha pasado un año y nueve meses desde que el Ministerio de Salud (Minsa) firmó el contrato G2G (Gobierno a Gobierno) con Reino Unido para la edificación de esta anhelada obra, cuya inversión superaría los S/ 3,500 millones, pero aún no hay avances.

El nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo se construirá en un terreno de 6 hectáreas en el Parque Industrial del distrito de La Esperanza. Antes, en ese lugar, funcionaban las oficinas del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

DINERAL EN ALQUILER

Otro detalle que salta a la luz, y que hoy es tema de cuestionamientos, es que en octubre de 2024, dos meses después de haberse firmado el contrato con Reino Unido, el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, con César Acuña Peralta aún como gobernador, dispuso que los trabajadores desocupen las oficinas del PECh.

¿Pero a dónde iban a ir los servidores regionales? Pues bien, por orden de las autoridades del GORE La Libertad se empezaron a buscar locales para alquilar en Trujillo, poniéndose en marcha la mudanza.

PARA LAS CÁMARAS

En mayo de 2025, seis meses después de haberse desocupado todos los ambientes, en presencia de las autoridades del GORE La Libertad, se inició la demolición de las oficinas administrativas del PECh, a pesar de que aún estaban en buenas condiciones.

En ese entonces se dijo que tras terminar la demolición, incluido el cerco perimétrico, el terreno iba a ser entregado para que de inmediato empiecen los trabajos de construcción del nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo.

Sin embargo, fue recién en octubre de 2025 cuando el otrora gobernador de La Libertad César Acuña entregó el terreno al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), para la construcción del nosocomio.

Luego, en marzo de 2026, la hoy gobernadora Joana Cabrera Pimentel firmó un convenio con Pronis y entregó el terreno al Consorcio Salud Trujillo.

CUESTIONA

Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, señaló que las oficinas demolidas del PECh estaban valorizadas en más de S/ 5 millones.

Agregó que lo que resulta más sorprendente es que hace más de un año se está pagando ingentes cantidades de dinero en alquiler de oficinas, para que todo el personal administrativo de Chavimochic pueda seguir trabajando.

Precisó que se han alquilado cuatro predios en Trujillo y uno en Chao (Virú). Además, se habrían firmado adendas para prorrogar el arriendo y se estima que se pagará hasta unos S/ 4,818,000.00 por todo ello. Sánchez calificó esta situación como un “despilfarro”.

De acuerdo a la información obtenida, en Trujillo se habrían alquilado locales en la urbanización La Merced, la avenida 28 de Julio y la avenida Miraflores, en el sector Mampuesto. Además, en Chao, se arrendaron oficinas en la avenida Industrial.

El gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz, se pronunció sobre el tema y, como primer punto, aseguró que era determinante entregar el terreno liberado para avanzar con el proceso de la obra, por eso se demolió las oficinas del PECh.

Pero, según dijo, el inconveniente surgió debido a los cambios en el Gobierno, con el expresidente José Jerí, pues se planteó reducir el presupuesto de la obra. Esto no prosperó, pero sí causó atrasos.

Actualmente, se tienen que transferir al Consorcio Salud Trujillo S/ 160 millones para avanzar con el expediente técnico, pero solo se le ha asignado S/90 millones.

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