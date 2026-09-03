Más escolares de la región podrán acceder a actividades culturales y artísticas como parte de una alianza estratégica que suscribirán el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), y la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), con el propósito de contribuir al ejercicio efectivo de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes.

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ALIANZA

La DDC-LL indicó que el convenio permitirá “fortalecer la articulación entre ambas instituciones para desarrollar y promover iniciativas dirigidas principalmente a la comunidad educativa”, lo que generará “mayores oportunidades para que los estudiantes conozcan, disfruten y participen de diversas expresiones culturales y artísticas”.

Según el director de la DDC-LL, Ismael Iglesias León, esta articulación ya ha permitido beneficiar a más de mil escolares de la provincia de Virú, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las funciones didácticas ofrecidas por los elencos artísticos de la entidad estatal en sus propias instituciones educativas.

“Queremos que la cultura salga de sus espacios habituales y llegue a las escuelas, a los barrios y a las comunidades”, agregó Ismael Iglesias.