El Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de La Libertad (CONREDE), que agrupa a 22 instituciones, respaldó la opinión técnica del Colegio de Arquitectos respecto al proyecto de recuperación de los servicios turísticos públicos en el muelle de Huanchaco.

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La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de Huanchaco y la Liga Deportiva Distrital de Tabla, a través de cartas notariales y acciones de conciliación, responsabilizaron al gremio de Arquitectos porque la licitación para los trabajos en el muelle fue anulada por el Gobierno Regional de La Libertad. Ellos exigen una indemnización de S/ 10 millones por presuntos perjuicios ocasionados a actividades turísticas, comerciales y deportivas.

Respaldo

Rafael Poma Gil, presidente de CONREDE, advirtió que ninguna entidad profesional debe ser objeto de presiones o acciones intimidatorias por emitir opiniones técnicas sobre proyectos de interés público. “Cuando se intenta silenciar una opinión técnica, se debilita la institucionalidad y pierde la ciudadanía. Los colegios profesionales tenemos la responsabilidad de aportar conocimiento especializado para que las decisiones públicas sean las mejores posibles”, afirmó.

El decano del Colegio de Arquitectos, Marco Arroyo, precisó que como gremio profesional analizaron los dos proyectos de inversión que se presentaron para Huanchaco. La primera propuesta, que ya había sido aprobada por la Región, fue observada por los especialistas. La iniciativa planteaba realizar un muelle de dos pisos por un valor de S/ 38 millones.

La segunda alternativa, en tanto, buscaba respetar y valorar el muelle tradicional de Huanchaco. Este trabajo tenía un costo S/ 17 millones.

“Las competencias para que se ejecuten o no se ejecuten las obras son de los organismos competentes (Región). El proceso quedó prácticamente desierto y el Gobierno Regional de La Libertad volverá a convocar con nuevos términos de referencia”, aseguró.