Rafael Poma Gil, decano del Colegio Médico La Libertad, asumió oficialmente la presidencia del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de La Libertad (CONREDE) para el periodo 2026–2027, tras haber sido elegido por la mayoría de sus pares.

Durante la ceremonia de juramentación junto a su Consejo Directivo, el nuevo presidente del CONREDE remarcó que la sociedad demanda profesionales competentes y que esa confianza debe ser garantizada por los propios colegios profesionales. “La sociedad lo que quiere son profesionales competentes, que le brinden seguridad, y el colegio al cual pertenece el profesional debe ser el principal vigilante de esas competencias”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad no recae solo en el profesional, sino también en las autoridades gremiales. “Esa vigilancia debe ejercerla su mismo decano y su mismo consejo directivo”, señaló, subrayando el rol ético e institucional de los colegios profesionales frente a la ciudadanía.

Poma Gil reconoció, además, que uno de los principales retos de la nueva gestión es fortalecer la presencia y posicionamiento del CONREDE en la sociedad. “El CONREDE no es visto aún con la potencia que debería tener, pese a que agrupa a todos los profesionales de la región”, indicó, destacando que el consejo constituye un espacio natural para la emisión de opiniones técnicas especializadas en todas las áreas del conocimiento.