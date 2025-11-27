Un proyecto de gran envergadura para la mejora de la conectividad en la provincia de Pataz inició con la entrega del terreno que realizó Provías Descentralizado al Consorcio San Fernando para la ejecución del Corredor Vial Alimentador N° 19, enmarcado en el programa Proregión I.

​La inversión para la atención y mejoramiento de cuatro tramos de carreteras es de 265 millones de soles, según confirmó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

​El burgomaestre detalló que el inicio de estos trabajos es el resultado de “intensas gestiones” ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Estamos asegurando una inversión histórica para nuestra provincia. Más de 265 millones de soles destinados no solo al mejoramiento de la vía y la renovación de drenajes, sino también a un plan de gestión vial que garantizará la conservación y atención de emergencias por los próximos cinco años”, declaró.

​El proyecto es de vital importancia, ya que impactará directamente en la calidad de vida y el desarrollo económico de siete distritos de la provincia de Pataz.

La obra se centrará en cuatro tramos viales. La primera comprende los sectores Bella Aurora, Uchucuayo, Deliciana, Buenos Aires, Chillia, Huayaucito, Vista Florida, Aracaypata, Carhuasuccha y el desvío Huaylillas. El segundo tramo abarca Huaylillas, Monterrey y Uchos, mientras que la tercera etapa incluye el desvío Allauca, Queroz, Collay, Huanapampa y Tomac. El cuarto tramo cubre el desvió Paltash, Antacolpa, Chaquicocha, Huarimarca y Alborada de los Andes.