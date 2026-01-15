El alcalde de Calipuy (Santiago de Chuco), Luis Alberto Sánchez Rosso (36), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente haber hecho uso de un vehículo asignado a la municipalidad de ese centro poblado para que lo traslade mientras ingería bebidas alcohólicas en un inmueble de la manzana Q, interior 2, de la urbanización Semi Rústica El Bosque, en Trujillo.

Junto a la autoridad edil también fue detenido Jorge Alcedo Vásquez Cortez (38), trabajador de esa comuna.

La detención de estas dos personas ocurrió la noche del último miércoles y estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) de Trujillo, que llegaron a la zona luego de que recibieran información sobre el presunto uso indebido de un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

Según el parte policial, los efectivos se desplazaron hasta inmediaciones de la avenida Honorio Delgado, en donde ubicaron la camioneta Toyota Hilux blanca, de placa de rodaje EAC-718. Los detectives realizaron labores de vigilancia y decidieron intervenir el vehículo cuando circulaba por la zona.

Durante las diligencias se identificó que Jorge Vásquez conducía la camioneta del Estado. Como copiloto iba el alcalde de Calipuy, Luis Sánchez. Al ser intervenidos en flagrancia, ambos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Contra la Corrupción de Trujillo para las diligencias de ley.

El caso también fue notificado al Ministerio Público, a fin de determinar la situación legal de los detenidos.