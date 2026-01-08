Tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los pisadores de Chao” fueron atrapados luego de realizar disparos en el sector Mar Verde, en la provincia de Virú, región La Libertad. Ellos tenían en su poder un arma y explosivos.

Jherald Chujutalli Guerra (20), Geiner Yajahuanca Garcia (27) y David Polo Ramos (29) fueron atrapados por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) cuando se desplazaban por inmediaciones del hospital EsSalud de Chao.

La Policía informó que durante el registro personal se les encontró una pistola, nueve balas, dos cartuchos de dinamita y celulares.

Efectivos a cargo de la intervención también aseguraron que en los teléfonos de los detenidos se encontraron fotografías de armas de fuego y stickers extorsivos. Ante las evidencias, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Virú.