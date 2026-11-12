La noche del último miércoles, los integrantes de una familia, cuya vivienda está ubicada en la cuadra 12 de la calle Mayta Cápac en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, vivieron momentos de terror. Integrantes de una presunta banda criminal detonaron un cartucho de dinamita en la puerta de su inmueble.

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El estruendo fue tan fuerte que causó daño en la fachada de la casa y desató el terror entre los ocupantes y los vecinos. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron hasta la zona para recoger evidencias e iniciar pesquisas que permitan dar pistas de los autores de este ataque.

Un dato que no puede pasar desapercibido es que este nuevo ataque con dinamita se perpetró a solo una cuadra de la Central de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de El Porvenir.