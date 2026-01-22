El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal, investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio.

El fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, Henry Rufino Alzamora, sustentó el requerimiento de cárcel para el investigado durante la audiencia que inició el 16 de enero y culminó cinco días después.

El representante del Ministerio Público también logró que se dicte prisión preventiva para Juan Carlos Benites Puma, gerente de Infraestructura de la comuna, y Cosme Orbegoso Quispe, contratista a cargo de la obra de la I.E. 82210 Karina Violeta Damián Alayo.

En diálogo con este Diario, el fiscal Henry Rufino indicó que el caso fue declarado “complejo”.

Recordó que los investigados fueron detenidos en una megaoperación ejecutada la madrugada del 9 de enero en Chao y las provincias de Trujillo y Ascope. Durante la redada también cayó el subgerente de Obras del municipio, Elvis Guzmán Gerónimo. Sin embargo, el pedido de prisión preventiva que pesa sobre él todavía será visto en una próxima audiencia.

Pesquisas

Según la hipótesis fiscal, se habría direccionado la buena pro y la ejecución de la obra de la institución educativa en favor del Consorcio JANACA, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 5,544,385.

Además, según señaló el fiscal Henry Rufino en su momento, se habría “solicitado dádivas que suman el monto de 180 a 200 mil soles”.