El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir dictó 30 meses de prisión preventiva contra William Moreno Cabrera, alias “Wiloco”, y Segundo Orlando García Reyes, apodado “Cholo Orlando”. Ambos son imputados de integrar la organización “Los Letales del Norte - Nueva Generación”, implicados en sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

La medida fue conseguida por el equipo fiscal N° 03 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, conformado por la fiscal provincial Andrea Lavado Pérez y sus fiscales adjuntos Imelda Sifuentes y José Quispe.

De “Wiloco” se acreditó que sería el lugarteniente de la banda y quien planificaba y coordinaba la ejecución de hechos criminales. “Cholo Orlando”, en tanto, habría sido el encargado de adquirir explosivos para extorsionar a sus víctimas.

Hay que indicar que como parte de las investigaciones, en octubre de 2025 también se logró 30 meses de prisión preventiva para otros 16 integrantes de esta misma red delictiva.