Ramiro Sandoval Huamán (52), director del Hospital de EsSalud Virú “Víctor Soles García”, murió la tarde de hoy, jueves, en un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, en la región La Libertad. En esta tragedia también resultaron graves dos trabajadores de ese nosocomio.

Fatal

Este lamentable hecho ocurrió a las 5:30 p.m. a la altura del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), en el sector Alto Salaverry, en el distrito trujillano de Salaverry.

De acuerdo a información policial, el médico iba en un auto rojo, de placa de rodaje T6C-002, que impactó contra la parte posterior de un camión que cargada piedras, de matrícula BZS-845.

Al lugar llegaron bomberos y policías. Ellos iniciaron las labores de rescate para sacar a los pasajeros del vehículo particular, que quedó empotrado contra la unidad de carga pesada.

Los rescatistas no pudieron hacer nada para salvar a Sandoval. Sin embargo, lograron trasladar de emergencia hasta un hospital de Trujillo a dos personas que trabajaban con el médico. Ellos fueron identificados como Óscar Sánchez Kakiuchi y Gustavo Carranza.

Se pronuncian

A través de un comunicado, la Red Asistencial La Libertad del Seguro Social de Salud (EsSalud) lamentó el fallecimiento del doctor Ramiro Sandoval Huamán.

“En el mismo accidente, resultaron heridos de gravedad dos trabajadores del hospital, quienes vienen recibiendo atención médica especializada”, precisaron.

EsSalud, asimismo, recordó al médico como “un profesional ejemplar, líder comprometido y servidor dedicado a la salud de los asegurados de la provincia de Virú”.

“La gran familia de EsSalud expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, y hace votos por la pronta recuperación de los trabajadores afectados”, precisó.