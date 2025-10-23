Las pistas volvieron a teñirse de sangre en la sierra de La Libertad. Dos personas murieron y una más quedó grave luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara hacia un abismos en la provincia de Otuzco.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que el accidente ocurrió la mañana de ayer en el kilómetro 1068 de la carretera de penetración al ande liberteño, en el distrito de Salpo.

Hasta el cierre de esta nota, las víctimas mortales aún no eran identificadas. El herido, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia a un hospital de Trujillo.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo habría tenido como destino una mina artesanal situada en la provincia de Sánchez Carrión.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 157 fallecidos en accidentes de tránsito en la región La Libertad.