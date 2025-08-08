El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que los ingresos por tributos internos crecieron en 23 departamentos a nivel nacional en mayo del 2025, respecto al mismo mes del año anterior. Entre los que destacaron están: Áncash (61.7%), Cusco (34.2%), La Libertad (31%), Lima (16.6%) y Arequipa (12.8%), los cuales concentraron el 93.8% del total recaudado.

En el caso de La Libertad, los ingresos por tributos internos ascendieron a S/ 296 millones 62 mil, lo que significó un aumento del 31% respecto al mismo mes del 2024. Asimismo, el número de contribuyentes activos incrementó 2,3% en la región.

El INEI, asimismo, detalló que en mayo de 2025, el sector agropecuario mostró un crecimiento significativo en varios cultivos: cebolla (131,9%), tomate (104,3%), maíz amarillo duro (69,2%) y arroz cáscara (54,5%).