Con el objetivo de garantizar un adecuado Buen Inicio del Año Escolar 2026 y como parte de las acciones de monitoreo regional, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) realizó su primera visita del año a la provincia de Julcán, donde sostuvo una reunión de trabajo con el equipo directivo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

VER MÁS: Trujillo: Promueven el reciclaje desde los hogares con la campaña “La Ruta de la Buena Cajita”

La jornada fue encabezada por el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez, y permitió evaluar aspectos clave vinculados a la gestión educativa, como la infraestructura escolar, el equipamiento tecnológico, la distribución de materiales educativos y las acciones orientadas a asegurar la gratuidad de la matrícula en las instituciones públicas.

Distribución de material educativo

Durante la reunión se informó que, a nivel de la UGEL Julcán, se concretó la entrega de 336 laptops, 72 impresoras, 72 pantallas interactivas, 62 relojes biométricos, 69 kits deportivos, 86 módulos de cocina y 27 kits de psicomotricidad destinados a los PRONOEI, recursos que contribuirán a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la provincia.

Asimismo, se revisó el avance en la distribución de materiales de Educación Física y textos escolares, así como el estado de la infraestructura educativa, priorizando intervenciones que aseguren ambientes seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

De esta manera, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las UGEL de la región, promoviendo una gestión eficiente que permita consolidar una educación pública innovadora, inclusiva y de calidad, centrada en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.